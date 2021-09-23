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فنون ومشاهير
طلاق في بلد عربي.. والسبب عمرو دياب
Lebanon 24
23-09-2021
|
08:00
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كشفت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام زوج بطلاق زوجته بسبب حفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامته خلال الأيام القادمة في المملكة الأردنية، وذلك على إثر قيام الزوج بأخذ قرض من مؤسسة للمساعدات باسم زوجته، واعداً إياها بشراء قطعة ذهب لها بالمبلغ.
لكن الزوجة فوجئت لاحقاً بأن الزوج قد اشترى بالنقود تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، وعلى إثر ذلك نشبت مشادة حادة بينهما انتهت بالطلاق.
ولم يُعرف إن كان الزوج قد اشترى التذكرتين له ولزوجته أو لشخص آخر خطط لأن يرافقه في حضور الحفل.
يذكر أن جميع تذاكر حفل عمرو دياب نفدت علما بأن أسعارها تتراوح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولاراً).
وكانت أخبار قد تم تداولها عن مطالبات من نواب البرلمان الأردني بإلغاء حفل الهضبة بدعوى أنه يشكل مخاطرة صريحة على الدين.
من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لطرح أغنيته الجديدة "أذواق" والتي تعد رابع أغنياته التي يطرحها في صيف 2021. ومن المتوقع طرح الأغنية خلال الفترة القادمة عبر إحدى شركات خدمات الهاتف المحمول وكذلك عبر تطبيق أنغامي.
يذكر أن عمرو دياب طرح من قبل ثلاث أغنيات وهي «الدنيا بترقص» من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى و«اتقل» من كلمات تامر حسين، ولحن مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و«أحلى ونص» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
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