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فنون ومشاهير
رامز جلال ينال البراءة من تهمة السرقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
23-09-2021
|
07:00
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قضت المحكمة الاقتصادية، بإحالة دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها الفنان رامز جلال وشبكة "إم بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها، إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية للاختصاص.
وقال أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان رامز جلال إن موكله حصل على حكم بالبراءة بأول درجة والاستنئاف، مؤكداً أن موكله الفنان رامز جلال يرفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية ضد رامز جلال وصاحب قناة «إم بي سي» وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق القناة في الفكر ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.
وشملت تفاصيل الدعوى أن المدعية قدمت فكرة رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري وبسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري وبتاريخ 29/5/2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله مدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفياً.
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