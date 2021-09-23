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فنون ومشاهير
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
Lebanon 24
23-09-2021
|
09:03
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نشر الاعلامي نيشان صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهرت فيها ليلى عبد اللطيف على السرير من داخل المستشفى، وهو إلى جانبها.
وتمنى نيشان لعبد اللطيف الشفاء العاجل. ولم يُعلن الاعلامي اللبناني عن سبب دخول الاخيرة إلى المستشفى.
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