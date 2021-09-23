فنون ومشاهير

ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!

Lebanon 24
23-09-2021 | 09:03
A-
A+
Doc-P-867086-637680101815766695.jpg
Doc-P-867086-637680101815766695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الاعلامي نيشان صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهرت فيها ليلى عبد اللطيف على السرير من داخل المستشفى، وهو إلى جانبها.
 
وتمنى نيشان لعبد اللطيف الشفاء العاجل. ولم يُعلن الاعلامي اللبناني عن سبب دخول الاخيرة إلى المستشفى.
 
No description available.
 
 
مواضيع ذات صلة
نيشان "رجع" على الـ"أم بي سي"
lebanon 24
23/09/2021 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جويل مردينيان بالأحمر المُثير.. وتظهر برفقة الإعلامي نيشان (فيديو)
lebanon 24
23/09/2021 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار سيتخطى الـ30 الف... توقعات نارية لليلى عبد اللطيف: قوات عسكرية في لبنان "وشكرا فرنسا" (فيديو)
lebanon 24
23/09/2021 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 7 أيام من المعاناة: والدة نيشان تغلب "كورونا".. كشف الأمر بكلمات مؤثرة
lebanon 24
23/09/2021 19:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نيشان

ليلى عبد اللطيف

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:07 | 2021-09-23
09:00 | 2021-09-23
08:30 | 2021-09-23
08:00 | 2021-09-23
07:00 | 2021-09-23
06:00 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website