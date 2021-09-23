مذيعة مصرية تغير ملابسها بعد إعلانها خبر.. فما السبب؟ (صور)

قامت المذيعة المصرية جومانا ماهر، مذيعة برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، بتبديل ملابسها من اللون الأبيض إلى اللون الأسود فوراً بعد إعلانها خبر وفاة المشير المصري محمد حسين طنطاوي.وفي التفاصيل كانت تقدم جومانا حلقة الصباح من البرنامج مهي ترتدي قميص باللون الأبيض، حينما جاءها خبر وفاة المشير طنطاوي لكي تقدمه، ومن بعد الإعلان ظهرت بقميص باللون الأسود احتراماً للخبر.والمشير محمد حسين طنطاوي تخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1956 وشارك في حرب أكتوبر، وكان قج تعرض لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وغادر الحياة يوم الثلثاء عن عمر ناهز الـ 85 عاماً.