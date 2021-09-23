ممثل يخضع لعملية قلب مفتوح وهذه حالته الصحية

أعلن الممثل المصري خالد محمود خضوعه لعملية قلب مفتوح وطمأن الجمهور عن حالته الصحية.وقال خالد بحديث صحيفة "الوطن" المصرية: "الحمد لله أنا بقضي فترة النقاهة حاليًّا". وشكر كل من إطمأن عليه قائلًا: "شكرًا لكل من اطمأن على صحتي ودعى لي".وكان انتشر خبر مرض محمود على مواقع التواصل الاجتماعي، وخبر خضوعه لعملية جراحية ما أقلق المتابعين.