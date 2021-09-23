فنون ومشاهير

ممثل يخضع لعملية قلب مفتوح وهذه حالته الصحية

Lebanon 24
23-09-2021 | 16:00
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أعلن الممثل المصري خالد محمود خضوعه لعملية قلب مفتوح وطمأن الجمهور عن حالته الصحية.
وقال خالد بحديث صحيفة "الوطن" المصرية: "الحمد لله أنا بقضي فترة النقاهة حاليًّا". وشكر كل من إطمأن عليه قائلًا: "شكرًا لكل من اطمأن على صحتي ودعى لي".
وكان انتشر خبر مرض محمود على مواقع التواصل الاجتماعي، وخبر خضوعه لعملية جراحية ما أقلق المتابعين.
 
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