ريهانا تثير الجدل بظهورها بهذه الملابس (صورة)

أثارت الفنانة العالمية ريهانا الجدل، وذلك خلال حضورها عرض الأزياء الجديد في نيويورك، حيث تم عرض مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية Savage X Fenty. وتضمن العرض أسماء عارضات أزياء عالميات، منهن جيجي حديد وفانيسا هادجنز، حيث استضافت العرض الأول للمسلسل التلفزيوني Savage X Fenty Show Vol.الملفت في الأمر كان اختيار ريهانا لإطلالة مثيرة تليق بفكرة عرض الازياء، فاختارت لانجري أسود اللون من مجموعتها الخاصة Savage X Fenty واستعرضت ريهانا انحناءات جسمها، خصوصًاً بعد ان خسرت الكثير من الوزن الزائد.