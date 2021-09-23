فنون ومشاهير

ريهانا تثير الجدل بظهورها بهذه الملابس (صورة)

Lebanon 24
23-09-2021 | 13:44
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أثارت الفنانة العالمية ريهانا الجدل، وذلك خلال حضورها عرض الأزياء الجديد في نيويورك، حيث تم عرض مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية Savage X Fenty. وتضمن العرض أسماء عارضات أزياء عالميات، منهن جيجي حديد وفانيسا هادجنز، حيث استضافت العرض الأول للمسلسل التلفزيوني Savage X Fenty Show Vol.
الملفت في الأمر كان اختيار ريهانا لإطلالة مثيرة تليق بفكرة عرض الازياء، فاختارت لانجري أسود اللون من مجموعتها الخاصة Savage X Fenty واستعرضت ريهانا انحناءات جسمها، خصوصًاً بعد ان خسرت الكثير من الوزن الزائد.
 
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