فنون ومشاهير

إطلالة كيم كارداشيان في الـ Met Gala تعود للواجهة بسبب سعر تسريحتها الصادم.. فكم يبلغ؟

Lebanon 24
23-09-2021 | 14:05
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استحوذت إطلالة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان خلال حفل الـ Met Gala الذي أقيم الأسبوع الماضي على اهتمام المتابعين، بعد أن صدمتهم بظهورها كالشبح بإطلالة سوداء من رأسها حتى قدميها، كما أنها غطت وجهها بالكامل بقماشة سوداء ولم تظهر حتى عينيها. وتركت كيم شعرها يتدلى إلى أسفل ظهرها بتسريحة الـ Ponytail، ما جعل المتابعين يشبهونها بالحصان، وكان لطول تسريحتها في الإطلالة أثر على تكلفتها، فتبين أنها استخدمت شعرًا مستعارًا وصل طوله لـ75 إنشًا ما يكلفها 10 آلاف دولار وحده، وفق ما أشار موقع "الفن".
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