فنون ومشاهير

صحة ماجدة الرومي...هذا ما أعلنه راغب علامة

Lebanon 24
23-09-2021 | 14:09
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تمنى الفنان راغب علامة السلامة لزميلته الفنانة ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء أمس على مسرح جرش، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وعلق راغب قائلًا :"هذه الأرزة الشامخة وهذا القلب الكبير، تأثرت كثيراً عندما وقفت على مسرح جرش العظيم بعد غياب دام سنوات، هذا ما حصل معها في حفلتها الأخيرة. تكلمت معها منذ قليل وهي في قمة فرحتها وصحتها والحمدلله بأحسن الأحوال كل التوفيق والمحبة لك ماجدتنا العظيمة وصديقتي الغالية".
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