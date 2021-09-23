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براد بيت وأنجلينا جولي يخوضان صراعاً قضائياً جديداً

Lebanon 24
23-09-2021 | 23:00
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نزاع قضائي جديد بين الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل تتعلق بدعوى قضائية جديدة مرفوعة من بيت ضد جولي.
ووفقاً للدعوى، فإن بيت أعطى جولي قبل انفصالهما نسبة 10 في المئة من أسهمه في إحدى شركاته، ليتساوى الزوجان السابقان في ذات الحصة المملوكة مناصفة.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن بيت يدعي أن جولي تخطط لبيع حصتها من تلك الشركة، متجاهلة الوقت والعمل الذي استثمره بيت في هذه المؤسسة.
وتشير الدعوى المقدّمة في لوكسمبورغ إلى أن تحويل 10 في المئة من أسهم بيت لجولي "باطل"، حيث بيعت الأسهم وقتها بسعر يورو فقط، وهو ثمن رمزي لا يعادل القيمة الحقيقية لها.
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