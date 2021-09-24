فنون ومشاهير

كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتصبح حديث المواقع بطريقة أكلها المعكرونة (فيديو)

Lebanon 24
24-09-2021 | 02:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت نادين في صورة بالأسود والأبيض كالنجمات العالميات، علما انها التقطت من تصوير أحد الإعلانات.

 
 

من جهة أخرى، تم تداول فيديو لنادين من مسلسل "صالون زهرة" حيث كانت في المشهد مع الممثل معتصم النهار تأكل المعكرونة بطريقة مضحكة.

انا عم بمسك حالي ما اضحك 😂 https://t.co/oAShyKbJsY

وقد أحدث الفيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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