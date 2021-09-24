فنون ومشاهير

أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها: يخت وقلوب ورومنسية! (صورة)

Lebanon 24
24-09-2021 | 03:00
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احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بمناسبة عيد ميلاد زوجها بطل سباقات السيارات القطري مبارك الهاجري عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جمعتهما على متن يخت.

 

وقالت معلقةّ في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك".

 

 

وكشف الهاجري من جهته احتفال أحلام به في المنزل، فأطل في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بفيديو قال فيه: "اليوم يوم جميل ويكاند والاجمل من ذلك يوم عيد ميلادي والله انا انسى متى عيد ميلادي لكن ام فاهد الله يسعدها دائما تتذكرني وهي اول السابقين".

 

والتقط بعدسة هاتفه الجوال قالب حلوى من طبقات عدّة باللون الأزرق على شكل قلب، ولوحة لأحلام كملكة متوّجة، مضيفاً: "يا عمري يا ام فاهد انت الله يسلمك ويعزك ويبارك فيك حبيبتي ودمتي الزوجة والحبيبة والصديقة والاخت والام يا عمري يا ام فاهد".

 

 

المصدر: لها
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