مفاجأة آخر الصيف.. هيفا وهبي ووائل كفوري معاً!

يبدو أن مفاجآت الفنانة هيفا وهبي لجمهورها هذا الموسم لم تنتهِ؛ فقبل نهاية الموسم الصيفي تستعد لمفاجآت جديدة .

حفل دبي

فقد علمت "نواعم" أن هيفا تستعد لحفلها الغنائي الجديد في دبي ليلة 19 تشرين الثاني القادم ليكون الحفل الأخير قبل بداية الموسم الشتوي، ومن المقرر أن يشاركها الحفل وائل كفوري الذي تعاقد هو الآخر قبل أيام على الحفل مع الشركة المنظمة وهي spotlight events ، ليختتم به حفلاته بالموسم الغنائي الصيفي بعد نجاحه القوي هذا الموسم، حيث تصدر المنافسة الغنائية لعام 2021 بأغنياته الأخيرة "البنت القوية"، التي حققت 60 مليون مشاهدة حتى الآن عبر اليوتيوب "وكلنا مننجر" التي كانت بوابة كفوري بغناء التترات الدرامية حققت هي الأخرى ما يقارب من 60 مليون مشاهدة ودويتو "برضه بتوحشني" الذي جمعه بأنغام للمرة الأولى وحقق نجاحاً واسعاً في كل الدول العربية.

أغنية رابعة

على صعيد آخر يتردد أن هناك جلسات عمل تجمع وائل كفوري بمدير أعماله إدي غانم للاستقرار على عمله الغنائي الجديد؛ حيث يفكر جدياً أن يقدم أغنيته الرابعة قبل نهاية العام الحالي، كما يستعد كفوري للمشاركة في حفل غنائي ضخم في الأردن سيعلن عن تفاصيله خلال الفترة القادمة على أن يشاركه الحفل ناصيف زيتون.