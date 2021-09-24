بعد تناقل هذه الصورة.. سوزان نجم الدين تنفي أنباء زواجها

خرجت النجمة السورية، سوزان نجم الدين، عن صمتها إزاء أنباء راجت بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، بشأن زواجها من مرافقها الشخصي، الذي كشفت صورته المتداولة معها على أنه شخص "مفتول العضلات".وتصدر اسم سوزان نجم الدين مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إثر أنباء زواجها بشكل سري، بعد أقل من عام على وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.ونفت نجم الدين ما جرى تداوله جملة وتفصيلاً، مشددة في منشور لها عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على موقع "إنستغرام"، على أن الخبر غير صحيح.ونقلت نجم الدين الصورة المتداولة وفيها تظهر مع شاب طويل البنية، وتم التعليق عليها بالقول: "أنباء عن زواج الفنانة سوزان نجم الدين من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي".