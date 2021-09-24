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فنون ومشاهير
فنان مصري شهير ينجو مع زوجته وأولاده من حادث سير.. من هو؟
Lebanon 24
24-09-2021
|
11:00
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كشف الفنان حمادة هلال عن تعرض زوجته أسما سميح، وأولاده لحادث سير، وطلب من جمهوره الدعاء لهم بالشفاء العاجل.
ونشر حمادة على خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، منشوراً قال فيه: "قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة الفنان حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سير هي وأولادها".
يذكر أن حمادة هلال، كان قد طرح أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وذلك، بعدما انتهى من تصوير الفيديو كليب الذي ظهر فيه إلى جانب سائق مقطورة، وفي منطقة شعبية يحتفل مع الجيران بالمناسبات وهي المشاهد التي تعبر عن كلمات الأغنية.
من ناحية أخرى، نفى حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، وكتب من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": "لم أتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول".
وظهر حمادة هلال خلال أحداث المسلسل بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل.
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