بعد الحديث عن تحرش وإعتداء.. شيرين أبو العز تستعرض كدماتها في مشاجرتها مع نجل طارق العريان (صور)





وقالت: "واللي بدن يقولو ليه عم تشدي عليهن وكيف متحملة هيدا تورّم و بقدر اتحمل شوي يعني كرمال فرجيكن و تصدقو انو مش ميك أب". شاركت الفنانة شيرين أبو العز متابعيها عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" فيديو يكشف الكدمات والتوّرمات التي أصابتها في جسدها، بعد أزمة مشاجرة عمر نجل المخرج طارق العريان مع بعض الشبان في أحد مطاعم بيروت.وقالت: "واللي بدن يقولو ليه عم تشدي عليهن وكيف متحملة هيدا تورّم و بقدر اتحمل شوي يعني كرمال فرجيكن و تصدقو انو مش ميك أب".

ودخل عمر نجل المخرج طارق العريان، المستشفى بعد إصابته في المشاجرة وأجرى ثلاث عمليات الجراحية.



وجاءت بداية القصة عندما تشاجرت فتاة كانت ترافق عمر العريان في أحد أماكن السهر مع الممثلة شيرين أبو العز، فقام عمر بصفع شيرين على وجهها، وبعد صفعها تعرض لاعتداء من قبل 10 رجال ليتعرض لإصابات عديدة ما استدعى نقله إلى المستشفى هذا ما تم تداوله على السوشيال ميديا.

وكانت شيرين قد ظهرت في وقت سابق وكشفت التورمات التي تعرضت لها والكدمات خلال المشاجرة، وإتهمها حينها بعض الجمهور بأنّها وضعتها من خلال الماكياج.

ولا تزال ملابسات حادثة ضرب ومشاجرة نجل المنتج طارق العريان مع 10 شبان في لبنان لا تزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوَّعت القصص بين تحرش واعتداء وحتى شروع بالقتل. ولا رواية مؤكدة لغاية اليوم.