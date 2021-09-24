فنون ومشاهير

بعد الحديث عن تحرش وإعتداء.. شيرين أبو العز تستعرض كدماتها في مشاجرتها مع نجل طارق العريان (صور)

Lebanon 24
24-09-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-867428-637680856144016711.jpg
Doc-P-867428-637680856144016711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت الفنانة شيرين أبو العز متابعيها عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" فيديو يكشف الكدمات والتوّرمات التي أصابتها في جسدها، بعد أزمة مشاجرة عمر نجل المخرج طارق العريان مع بعض الشبان في أحد مطاعم بيروت. 

وقالت: "واللي بدن يقولو ليه عم تشدي عليهن وكيف متحملة هيدا تورّم و بقدر اتحمل شوي يعني كرمال فرجيكن و تصدقو انو مش ميك أب".
 
 
 
 
 
ودخل عمر نجل المخرج طارق العريان، المستشفى بعد إصابته في المشاجرة وأجرى ثلاث عمليات الجراحية.

وجاءت بداية القصة عندما تشاجرت فتاة كانت ترافق عمر العريان في أحد أماكن السهر مع الممثلة شيرين أبو العز، فقام عمر بصفع شيرين على وجهها، وبعد صفعها تعرض لاعتداء من قبل 10 رجال ليتعرض لإصابات عديدة ما استدعى نقله إلى المستشفى هذا ما تم تداوله على السوشيال ميديا. 
 
وكانت شيرين قد ظهرت في وقت سابق وكشفت التورمات التي تعرضت لها والكدمات خلال المشاجرة، وإتهمها حينها بعض الجمهور بأنّها وضعتها من خلال الماكياج.
 
ولا تزال ملابسات حادثة ضرب ومشاجرة نجل المنتج طارق العريان مع 10 شبان في لبنان لا تزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوَّعت القصص بين تحرش واعتداء وحتى شروع بالقتل. ولا رواية مؤكدة لغاية اليوم. 
 
 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2021-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:41 | 2021-09-24
11:00 | 2021-09-24
07:27 | 2021-09-24
05:00 | 2021-09-24
04:00 | 2021-09-24
03:00 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website