ممثلة تفكر باعتزال التمثيل وتختار مهنة غريبة!

أعلنت الممثلة المصرية عايدة غنيم أنها تفكر باعتزال مجال الفن، للعمل في وظيفة أخرى، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.وعلقت غنيم :"تراودني فكرة مجنونة طول الليل وهي إنى أترك شغلتي اللي مش بشتغلها أصلا.. وافتح مكتب لجلب الحبيب ورد المطلقة وتفعيل (البروتوكول) في نصف ساعة.. أيه رأيكم يا جماعة الخير؟".وطالب متابعو غنيم بعدم التفكير بالأمر، وقالوا إن المجال الفني يليق بها، ويظهر إبداعاتها.