فنون ومشاهير

بصورة "صادمة"...عارضة أزياء سعودية تحتفل باليوم الوطني بثيابها الداخلية!

Lebanon 24
24-09-2021 | 12:47
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صدمت عارضة أزياء الثياب الداخلية باربي نجد أو مودل جيجي المتابعين بنشرها صورة لها عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إذ ظهرت مرتدية ثياباً داخلية باللون الأخضر، وعلقت عليها: "هل نحتفل اليوم؟ اليوم الوطني السعودي".
 
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