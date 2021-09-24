فنون ومشاهير

عراقييون يرفضون غناء إليسا في العراق... وهذا السبب

Lebanon 24
24-09-2021 | 12:59
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بعد إعلان الفنانة إليسا عن التحضير لحفل في العراق، تصدر وسم "عراقييون يرفضون غناء اليسا في العراق" الترند وذلك بسبب تصريحات إليسا المضادة لحزب الله اللبناني.
وكتب أحدهم على "تويتر": "لا هلا ولا سهلا عراقييون يرفضون غناء اليسا في العراق"، وكتب آخر: "العراقيون يرفضون اليسا نصرة لفلسطين وتضحيات الشعب الفلسطيني والعراق سوف يقف دائما مع فلسطين ضد الكيان الصهيوني والمطبعين والمتخاذلين، فيما عبر آخرون عن حماسهم للحفل.
وكانت قد أعلنت إليسا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عن تحضيرها لحفل في مدينة بغداد العراقية، عبر نشرها صورة لها مع عبارة "لأول مرة إليسا في بغداد الجمعة 22-10-2021".
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