فنون ومشاهير

درّة تكشف دورها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

Lebanon 24
24-09-2021 | 23:00
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ردت الفنانة التونسية درة على ما تردد في الآونة الأخيرة حول كونها السبب في انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، موضحة أنها لا علاقة لها بهذا الأمر على الإطلاق، مؤكدة خلال حوارها مع برنامج «يوم ليك»، أنها تجمعها علاقة صداقة بالثنائي، لكن لا علاقة لها بما حدث بينهما من خلافات وانفصال، مضيفة: «ليس لي علاقة بما حدث بينهما، دينا وعمرو أصدقاء لي، وأرسلت إليهما دعوة لحفل زفافي، ولكن فعلا ليس لي أي علاقة بأي خلاف بينهما ولا أنا السبب في انفصالهما».
واستطردت: «تقريبا هما انفصلوا في الفترة اللي كان فيها فرحي، من الممكن قبله أو بعده، ولذلك ظن معظم الناس أنني السبب وحدث ربط بينهما، بالإضافة لوجود أفراح في نفس توقيت فرحي، ما حدث مصادفة بحتة، أنا ليس لي علاقة بانفصالهما»، كما انتقدت تصديق الجمهور لكل ما يكتب في الصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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