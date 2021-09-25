فنون ومشاهير

ما سر الاستعانة بـ3 عيادات طبية في حفل جورج وسوف؟!

Lebanon 24
25-09-2021 | 05:00
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عاد الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مسرح مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن من جديد بعد غياب طويل دام 18 عاما، وذلك عبر إحيائه حفلا ناجحا حضره الآلاف من محبيه وعشاقه.

وظل جمهور وسوف يردد لقبه الشهير "أبو وديع" قبل ظهوره على المسرح، وعندما أطل عليهم قوبل بعاصفة من التصفيق من جانبهم، فحياهم قائلا: "أهلا فيكم في جرش"، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

وقدم وسوف في الحفل الذي زاد عدد الحضور فيه عن 6 آلاف من معجبيه، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها "طبيب جراح" و"صابر وراضي" و"علم قلبي الشوق" و"كلام الناس".

وقدم حفل جورج وسوف الممثل الأردني منذر رياحنة، فيما ارتدي محبو المطرب صاحب لقب "سلطان الطرب" قمصانا تحمل صورته، كما حملوا لافتات وجهوا فيها رسالة له هي: "دبنا على غيابك دبنا".

وكانت المدير التنفيذي بمهرجان جرش في دورته الـ35، أيمن سماوي، كشف لصحيفة "الغد" الأردنية، الخميس، أنه تم الاستعانة بـ3 عيادات وسيارة إسعاف وممرضين ومسعفين في حفل جورج وسوف، وذلك من أجل مواجهة أي عارض صحي طارئ قد يصيب الفنان أو أي فرد من الجمهور.

ويأتي قرار توفير الإمدادات الطبية في حفل جورج وسوف، اليوم الجمعة، بعد تعرض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للإغماء أثناء حفلها في مهرجان جرش قبل أيام.
المصدر: سبوتنيك
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