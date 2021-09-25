ممثلة لبنانية شهيرة تنشر صورتها... هكذا بدت من دون ماكياج!

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من دون ماكياج.

وعلّقت الراسي على صورتها قائلة: "بلا ولا شي"، وأضافت: "أول ما ينزل سطل ماي ببيض".