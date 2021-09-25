فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية شهيرة تنشر صورتها... هكذا بدت من دون ماكياج!

Lebanon 24
25-09-2021 | 00:45
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من دون ماكياج.
 
وعلّقت الراسي على صورتها قائلة: "بلا ولا شي"، وأضافت: "أول ما ينزل سطل ماي ببيض".
 
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نادين الراسي

صورة

ماكياج

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