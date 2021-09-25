فنون ومشاهير

إبنة عمرو دياب تثير الجدل بلباسها (صور)

Lebanon 24
25-09-2021 | 14:00
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انقسمت آراء الجمهور بأحدث إطلالة لـ جنى دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، إذ نشرت مجموعة صور في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت بفستان قصير باللون الأسود، ذي فتحة على الصدر ومن أكمام منفوخة من الدانتيل الشفاف.
 وتنوعت تعليقات المتابعين بين من رأى لبسها لا يليق بعمرها وآخرين أشادوا بجمالها.
 
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