ما هو وشم جيجي حديد باللغة العربية؟ (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد وهي تتجول في أحد الشوارع في أميركا.

واستطاعت عدسات الكاميرات التقاط صور أبرزت الوشم الموجود على ذراع جيجي ليتبين أنها رسمت إسم إبنتها من حبيبها الفنان الأميركي زين مالك، خاي باللغة العربية.