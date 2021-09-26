فنون ومشاهير

فنان لبناني يدق ناقوس الخطر: فلتان بمستشفى خاص والـ PCR بمليون ليرة!

Lebanon 24
26-09-2021 | 03:00
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دقّ الفنان وائل جسار ناقوس الخطر وكشف عمّا يحصل في إحدى مستشفيات لبنان من دون ان يذكر اسمها.

 

وغرّد وائل عبر حسابه على تويتر قائلا: "عنجد الله يساعد الفقير! مستشفى خاص PCR السريع بمليون ليرة حتى يفوت عالغرفة! وين المسؤولين من هالفلتان بالأسعار يلي لازم تكون موحدة، للاسف الانسان صار كتير رخيص بهالبلد". 

 
 

وأضاف وائل: "شو بدي احكي لاحكي، في غير اشياء كمان حدث ولا حرج، الله يرحمك يا شعب لبنان من هيك زعماء".

 
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