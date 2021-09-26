فنان لبناني يدق ناقوس الخطر: فلتان بمستشفى خاص والـ PCR بمليون ليرة!

دقّ الفنان وائل جسار ناقوس الخطر وكشف عمّا يحصل في إحدى مستشفيات لبنان من دون ان يذكر اسمها.
وغرّد وائل عبر حسابه على تويتر قائلا: "عنجد الله يساعد الفقير! مستشفى خاص PCR السريع بمليون ليرة حتى يفوت عالغرفة! وين المسؤولين من هالفلتان بالأسعار يلي لازم تكون موحدة، للاسف الانسان صار كتير رخيص بهالبلد".
وأضاف وائل: "شو بدي احكي لاحكي، في غير اشياء كمان حدث ولا حرج، الله يرحمك يا شعب لبنان من هيك زعماء".
عنجد الله يساعد الفقير! مستشفى خاص PCR السريع بمليون ليرة حتى يفوت عالغرفة! وين المسؤولين من هالفلتان بالأسعار يلي لازم تكون موحدة، للاسف الانسان صار كتير رخيص بهالبلد. شو بدي احكي لاحكي، في غير اشياء كمان حدث ولا حرج، الله يرحمك يا شعب #لبنان من هيك زعماء #وائل_جسار
— Wael Jassar | وائل جسار (@_waeljassar) September 24, 2021
عنجد الله يساعد الفقير! مستشفى خاص PCR السريع بمليون ليرة حتى يفوت عالغرفة! وين المسؤولين من هالفلتان بالأسعار يلي لازم تكون موحدة، للاسف الانسان صار كتير رخيص بهالبلد. شو بدي احكي لاحكي، في غير اشياء كمان حدث ولا حرج، الله يرحمك يا شعب #لبنان من هيك زعماء #وائل_جسار