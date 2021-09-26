فنون ومشاهير

بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)

Lebanon 24
26-09-2021 | 05:00
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أعربت الممثلة بونيتا سعادة عن عتبها على المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال، بسبب عدم تفاعلها مع تقليدها لها في مرّة سابقة.

 

وجاء حديث سعادة خلال حلولها ضيفة برنامج "صباح اليوم" عبر قناة "الجديد" حيث قلّدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند وعارضة الأزياء ميريام كلينك، والفنانة أصالة نصري مستخدمةً حوار كثرة زيجاتها.

 

على صعيد آخر، نشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها ريمون سعادة الذي كشفت في تصريحات صحافية اعتناقه الديانة الإسلامية بعد طلاقه من والدتها.

 

وقالت إنّه لم يكن موجوداً في البيت عقب انفصاله عن والدتها وهي في السنة الأولى من عمرها، إلا أنه كان موجوداً في حياتها، وكان السند والعاطفة والكرامة والدعم في مسيرتها الفنية وهو فخور جداً بها، وتوسّط سوء تفاهمها مع شقيقها نمر.

 

وأعلنت أن والدها اعتنق الإسلام وتزوج وأنّ لديها أخ مسلم، ومع تشديدها على أنها تحترم كل الأديان وعدالتها، لكنها صرّحت بأنها تخاف الزواج من مسلم خوفاً من تعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأولاد.

 

يُذكر أنّ بونيتا سعادة تألقت في شهر رمضان الماضي عبر المسلسل الكوميدي "زوج تحت الإقامة الجبرية" بشخصية "ماجدة"، إلى جانب الفنانين زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور، من كتابة زهير قنوع وفؤاد يمين، وإخراج نبيل لبّس.

 

 

 

 

المصدر: لها
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