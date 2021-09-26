ابنة عاصي الحلاني تتدرب لتصبح أهم "شيف" في باريس.. شاهدوا صورها

دانا الحلاني، لم تعتمد على اسم والدها الفنان عاصي الحلاني ولم تدخل عالم الفن كشقيقتها ماريتا أوشقيقها الوليد، بل هي سافرت منذ مدة إلى باريس لتتخصص كـ "شيف" في إحدى أهم الجامعات الفرنسية وبدأت التدريب هناك.

وتنشر دانا دائما على حسابها الخاص على انستغرام صورا لها وهي بزي الشيف وتحضر أطيب الأطباق مع أهم "الطباخين".

تعمل دانا حاليا في أحد أهم المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس، وتلقى الدعم من والديها.

فهل ستعود يوما ما إلى لبنان وتفتتح مطعمها الخاص؟