فنون ومشاهير

مفاجأة خاصة من نانسي عجرم لجمهورها.. وقريبا "150"!

Lebanon 24
26-09-2021 | 08:00
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تستعد الفنانة نانسي عجرم لأكثر من حفل غنائي ضخم خلال الفترة القادمة لتبدأ بها خطتها الفنية في الموسم الجديد بعد انتهاء حفلات الصيف، إضافة إلى مفاجأة خاصة لجمهورها العربي بعد أسابيع.

 

تكريم خاص

فقد وافقت نانسي على إحياء حفل غنائي ضخم في ستاد القاهرة بتاريخ 6 تشرين الثاني القادم، وهذا الحفل سيضم تكريم نماذج حققت إنجازات في مختلف المجالات من جميع دول العالم.

 

ومن المقرر أن يصل عدد جمهور الحفل إلى 12 ألف شخص تقريباً، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحيي فيها نانسي عجرم حفلاً غنائياً ضخماً في ستاد القاهرة، حيث سبق أن قدمت حفلاً جماهيرياً ناجحاً في الإستاد قبل سنوات.

 

كليب جديد

من ناحية أخرى، أكدت نانسي في تصريحاتها أنها بصدد التحضير لكليبها الغنائي الجديد "150"، على أن يُصوّر في بيروت قبل نهاية العام الحالي، وكانت نانسي قد طرحت أغنية "سلامات" قبل فترة وحققت من خلالها ملايين المشاهدات عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فور طرحها.

 

مهرجان التسوق

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفلها الغنائي الجديد ضمن مهرجان قطر للتسوق ليلة الجمعة 1 تشرين الأول، ويضم المهرجان عدداً كبيراً من نجوم الوطن العربي منهم وائل كفوري الذي أعلن هو الآخر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفله المنتظر هناك ليلة 7 تشرين الأول القادم.

 

المصدر: نواعم
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