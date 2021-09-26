فنون ومشاهير

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة بالأبيض (صورة)

Lebanon 24
26-09-2021 | 16:00
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نشرت الممثلة والعارضة اللبنانية اللبنانية لاميتا فرنجية صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها الأنظار بفستان أبيض قصير، وبإطلالتها الأنيقة والمتألقة.
ولاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.
وكانت لاميتا قد أحدثت مؤخراً ضجة واسعة، من خلال صور نشرتها ظهرت فيها مع ولديها اللذين خطفا أنظار المتابعين.
وظهرت لاميتا معهما بلقطات عفوية على شرفة منزلها في دبي بإطلالة لافتة وعفوية.
الجدير ذكره أن لاميتا نشرت قبل أيام صورة أحدثت ضجة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت لاميتا وهي تلعب البلياردو بإطلالة لافتة، إذ إرتدت تنورة ضيقة وقصيرة وتوب بيضاء اللون، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة، كما إنتعلت حذاء بكعب عالٍ.
وحظيت إطلالتها بإعجاب عدد كبير من متابعيها.
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