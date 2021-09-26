طرد نيكولاس كيج من مطعم وهو مخمور

نشرت صحيفة ذا صن مقطع فيديو قالت إنه يوثق تعرض النجم الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيج للطرد وهو مخمور من أحد المطاعم الراقية في لاس فيغاس.وأوردت الصحيفة، أن الممثل الشهير نيكولاس كيج طُرد من المطعم الراقي في هوارد هيوز باركواي لانتهاكه شروط المطعم، إذ لم يكن يرتدي كمامة كما كانت ملابسه غير مناسبة.وظهر كيج في الفيديو وهو بحالة من الثمالة حتى أنه بذل جهداً كبيراً وهو يحاول ارتداء حذائه حين طلبت منه العاملة بالمطعم الخروج.يؤدي كيج، الذي فقد والدته هذا العام، دور البطولة في الفيلم القادم "The Unbearable Weight of Massive Talent"، المستوحى من حياة كيج الخاصة.وحصل النجم الأميركي على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1995 عن دوره كمدمن بفيلم Leaving Las Vegas.