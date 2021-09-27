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فنون ومشاهير
منة شلبي أول فنانة مصرية مرشحة لجوائز "إيمي"
Lebanon 24
27-09-2021
|
01:00
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أعلنت قوائم الترشيحات الخاصة بجوائز "إيمي" لعام 2021 عن ترشيحها للفنانة المصرية منة شلبي للجائزة وذلك عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي عرض مؤخرا وشاركها بطولته آسر ياسين.
وعلقت منة شلبي على اختيارها عبر حسابها بموقع فيسبوك بالقول "شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة "إيمي" في فئة أفضل ممثلة".
شرف كبير لي ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة" أن أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية. أنا حقيقي مبسوطة (سعيدة) من قلبي".
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