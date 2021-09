كيم كارداشيان تبدأ تصوير برنامجها الجديد

ألمحت النجمة العالمية كيم كارداشيان إلى بدء تصوير نسخة جديدة من تلفزيون الواقع عن عائلتها، بعد 3 أشهر من انتهاء برنامج "Keeping Up With The Kardashians".وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الشقيقات الشهيرات وقعن عقداً مع خدمة البث التدفقي الأميركية "هولو" من أجل مسلسل جديد ويبدو أن التصوير بدأ بالفعل.ونشرت نجمة تلفزيون الواقع صورة لمجموعة مايكروفونات على إنستغرام وكتبت "اليوم الأول".