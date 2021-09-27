فنون ومشاهير

فيديو يُشعل المواقع: رغم الخلافات.. نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور ونادين الراسي يرقصن معاً بانسجام!

Lebanon 24
27-09-2021 | 02:00
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تم إعادة نشر فيديو قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه كل من الممثلات نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور ونادين الراسي وهن يرقصن معا، ويظهر عليهن الوفاق والانسجام.

 

الفيديو يُرجح ان يكون قد صور خلال العشاء الذي أقامته الممثلة ماغي بو غصن منذ نحو سنتين لجمع الممثلات اللبنانيات وإظهار عدم وجود خلافات بينهن.

A post shared by 𝙷𝙰𝚂𝙰𝙽 𝙴𝙻 𝚁𝙰𝚈𝙴𝚂𝚂 ✨ . (@nadineelrassi_my_heart)


 
 

وتردد مؤخرا ان الممثلة سيرين عبد النور ستتعاون في رمضان المقبل مع شركة "الصباح" في عمل جديد وذلك بعد إعلان نادين نسيب نجيم انها ستبتعد عن التمثيل خلال السنة المقبلة للتتفرع لأعمالها الخاصة.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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