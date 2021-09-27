مذيعة أخبار الـ LBCI توضح: أنا ما تركت المحطة وما سافرت عند زوجي (صور)

نشرت المراسلة ومذيعة أخبار الـ LBCI غريسيا أنطون صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام خلال وجودها في دبي.

وعلقت على الصورة موضحة: "لاء ما تركت الاعلام ولا حتى شغلي، وما سافرت عند زوجي..العكس تماما، رح خوض تجربة جديدة بعالم الصحافة، بأهم معرض دولي عم بصير للمرة الاولى بالشرق الاوسط وبدولة عربية.. هالتجربة الجديدة هي مع ابو ظبي tv ترقبونا من الامارات.. ومن اكسبو ٢٠٢٠. "

وانتشر صور عبر مواقع التواصل لزملاء غريسيا في الـ LBCI وهم يقومون بتوديعها ويتمنون لها التوفيق ما جعل البعض يتعقد انها تركت المحطة وستنتقل للعيش في السعودية.