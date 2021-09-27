فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ LBCI توضح: أنا ما تركت المحطة وما سافرت عند زوجي (صور)

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-868366-637683343498873500.jpg
Doc-P-868366-637683343498873500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت المراسلة ومذيعة أخبار الـ LBCI غريسيا أنطون صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام خلال وجودها في دبي.

 

وعلقت على الصورة موضحة: "لاء ما تركت الاعلام ولا حتى شغلي، وما سافرت عند زوجي..العكس تماما، رح خوض تجربة جديدة بعالم الصحافة، بأهم معرض دولي عم بصير للمرة الاولى بالشرق الاوسط وبدولة عربية.. هالتجربة الجديدة هي مع ابو ظبي tv ترقبونا من الامارات.. ومن اكسبو ٢٠٢٠. "

 

A post shared by Grecia Antoun • غريسيا أنطون (@grecia_antoun)


 

وانتشر صور عبر مواقع التواصل لزملاء غريسيا في الـ LBCI وهم يقومون بتوديعها ويتمنون لها التوفيق ما جعل البعض يتعقد انها تركت المحطة وستنتقل للعيش في السعودية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-09-27
06:20 | 2021-09-27
05:00 | 2021-09-27
03:00 | 2021-09-27
02:00 | 2021-09-27
01:00 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website