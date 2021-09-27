ماجد المهندس يغني لزوج أصالة... وهي تتغزل به برومنسية في الكواليس (فيديو)

توجهت الفنانة أصالة نصري برسالة غزل إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، تعليقاً على فيديو جمعه بمواطنه الفنان ماجد المهندس الذي غنى له بمناسبة زواجه.

وغرّدت أصالة على "تويتر" قائلة: "نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته @FaikHassan https://t.co/2wEjbuuAoF

وجاءت رسالة أصالة الرومنسية، مع إعادة مشاركتها فيديو نشره حساب "روتانا لايف" من كواليس أوبريت "ليلة وطن" بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث غنى المهندس لمدير أعماله حسن" عريسنا يابدر بادي"، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"شركة روتانا للصوتيات والمرئيات" سالم الهندي.

وتزوجت أصالة على العلن مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 أذار 2006 من المخرج والمنتج المصري طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في أيار 2011، وفي 6 كانون الثاني 2020 الماضي أعلنت انفصالها عنه.