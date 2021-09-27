فنون ومشاهير

قمر تستعرض حملها بصور جديدة مُثيرة للجدل.. وهوية الوالد غامضة!

Lebanon 24
27-09-2021 | 05:00
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تواصل الفنانة قمر استعراض حملها الغامض بطفلها الثاني بصور مثيرة للجدل تنشرها عبر صفحاتها على السوشيل ميديا وتترك الكثير من علامات الاستفهام حول الأمر لمعرفة هوية والد المولود الجديد، واكنها تصرّ على الصمت.

 

A post shared by 𝓐𝓶𝓪𝓻 🧿 (@singeramar)


 

وتواصل قمر تجاهل التعليقات التي تصلها لمعرفة أسرار حملها وتحرص على عدم الردّ على أسئلة متابعيها التي تنقسم بين من يتغزل بجمالها ويتمنى لها الصحة، ومن يسخر منها ويطالبها بتوضيح قصة حملها المفاجئة دون ان تعلن عن زواجها، متهمين إياها بتكرار أزمة نسب ابنها جيمي مع طليقها جمال مروان.

 

وظهرت قمر المتواجدة حالياً في الولايات المتحدة بإطلالة بيضاء، عبارة عن فستان قصير ضيق من قماش الستان الناعم أبرز بطنها المنتفخ، ونسقت معه جوارب من اللون نفسه.

 

 

المصدر: لها
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