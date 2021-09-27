إلهام شاهين تكشف سراً عنها لأول مرة.. ما هو؟

أقيمت مساء أمس الأحد، ندوة لتكريم الفنان خالد الصاوي، بالدورة الـ37، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، حضرها عدد كبير من النجوم والجمهور وضيوف المهرجان.وفي بداية الندوة فوجئ الجمهور بالفنانة المصرية تحتد وتغضب على أحد الحاضرين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، بعد انزعاجها من تعمده الوقوف وراءها أكثر من مرة.وبدأت تفاصيل الأزمة، حينما كانت إلهام تلتقط صورة تذكارية مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت، على هامش فعاليات الدورة 37 من المهرجان، لتفاجأ بوقوف أحد الحضور وراءها، فاحتدت عليه قائلة: "أنت كل شوية تيجي تقف ورايا، دي مش أول مرة على فكرة"، إلا أن الموجودين قاموا بتهدئة روعها.وأشادت إلهام، خلال الندوة بأدوار خالد الصاوي، مؤكدة أنه فنان مجنون وجريء في أعماله.