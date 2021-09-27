فنون ومشاهير

بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2021 | 06:20
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ردا على ظهورها المثير للجدل إلى جانب الفنان راغب علامة في حفل خاص بالقاهرة وهي ترقص على خشبة المسرح، قالت الفنانة المصرية روجينا، إنها من جمهور ومعجبي صاحب "مغرم ياليل"، وإن التي كانت بجانبه على المسرح واحدة من جمهوره وليست روجينا الممثلة، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة لأنه نادى عليها من المسرح.
وقالت إن زوجها الفنان أشرف زكي يحب أيضاً الفنان راغب علامة، وأشارت إلى أنها تتفهم هذه النوعية من الانتقادات، ورأت أن سبب هذه التعليقات هي غيرة جمهورها عليها، وذلك في تصريحات مع برنامج "إي تي بالعربي".

وكانت زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، تعرضت لهجوم حاد بداية الشهر الجاري، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها الذي وصفه البعض بالجريء مقارنة بما اعتادت عليه في السابق، فضلاً عن ارتدائها فستانا قصيرا، حسب وصفهم.
كما أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذه الصورة، متسائلين عن موقف زوجها الفنان أشرف زكي، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ويحق لها ذلك.
المصدر: العربية
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