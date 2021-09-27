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فنون ومشاهير
ميادة الحناوي ترد على أخبار إصابتها بالزهايمر
Lebanon 24
27-09-2021
|
11:00
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ردت الفنانة السورية ميادة الحناوي على الأنباء المتداولة بشأن إصابتها بمرض ألزهايمر. وقالت الحناوي، إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة ولم تعاني من أي شيء.
وطالبت الحناوي ممن يردد تلك الشائعات بتحري الدقة وأن يخافوا الله.. لأن ذلك يزعجها ويشعرها بفوبيا".
وأكدت الفنانة السورية أنها ستحيي الفترة المقبلة عدة حفلاات في المدن العربية وخاصة إمارة أبو ظبي.
والفنانة ميادة الحناوي مواليد (8 تشرين الاول 1959) في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا.
المصدر:
سبوتنيك
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