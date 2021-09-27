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مريم البسام للارا الهاشم: "الصحافة مش دليفري يا تقبري قلبي"

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:53
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علّقت مديرة الأخبار والبرامج السياسيّة في قناة "الجديد" مريم البسام في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" على كلام الصحافية لارا الهاشم من دون أن تسمّيها.

وكتبت البسام: "طلب منك توصلّي رسالة؟ الصحافة مش دليفري تقبري قلبي. اذا هيك دور الصحافة خلينا نغيّر الصفة مرسال المراسيل".

وتابعت، "عم بحكي بصلب المهنة، ولو بدنا نوّصل رسايل كنا خربنا البلد من 30 سنة صحافة لليوم".

وختمت البسام تغريدتها متوجّهة إلى الهاشم دون تسميتها: "عملي برنامج ساعة صفا يمكن بتوصل الرسايل أسرع، شو بدك بالسياسة والقضاء وما قلي وقلتو.".

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