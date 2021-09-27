فنون ومشاهير

بلباس البحر... سيرين عبد النور تستمتع مع عائلتها (صورة)

Lebanon 24
27-09-2021 | 10:13
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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة عبر حسابها على فايسبوك، تجمعها بزوجها وأطفالها في أحد مدن السباحة الترفيهية، وأرفقتها بعبارة: "افضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني الفرحة بهالدني…". 
 
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سيرين عبد النور

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