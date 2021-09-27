25
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إعلامي الـ"ال بي سي"... من استديو الاخبار إلى تحضير القهوة! (صورة)
Lebanon 24
27-09-2021
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" نيكول الحجل صورة لزميلها مالك الشريف، وهو يحضر القهوة لزملائه في العمل.
وعلّقت الحجل على الصورة: "أطيب قهوة من ايدين مالك الشريف".
مواضيع ذات صلة
تأثير خطير للقهوة والكافيين على "فيتامين د"!
Lebanon 24
تأثير خطير للقهوة والكافيين على "فيتامين د"!
28/09/2021 03:57:50
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرف على الوقت الأمثل لشرب القهوة
Lebanon 24
تعرف على الوقت الأمثل لشرب القهوة
28/09/2021 03:57:50
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تشعرك القهوة بالتعب أحياناً؟
Lebanon 24
لماذا تشعرك القهوة بالتعب أحياناً؟
28/09/2021 03:57:50
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بقميص النوم...مودل روز تحضر القهوة (صورة)
Lebanon 24
بقميص النوم...مودل روز تحضر القهوة (صورة)
28/09/2021 03:57:50
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول الحجل
مالك الشريف
قهوة
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تملك وجهين.. احذروا منها!
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك وجهين.. احذروا منها!
03:00 | 2021-09-27
27/09/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج "الشر يجري في دمها".. احذروا عداوتها!
Lebanon 24
هذه الأبراج "الشر يجري في دمها".. احذروا عداوتها!
00:00 | 2021-09-27
27/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التّسوية تتحضّر.. ماذا تريدُ السعودية من لبنان؟
Lebanon 24
التّسوية تتحضّر.. ماذا تريدُ السعودية من لبنان؟
04:00 | 2021-09-27
27/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة صحية تهدّد عشرات آلاف اللبنانيين.. ما يحصل خطير والمفاجأة كبيرة
Lebanon 24
كارثة صحية تهدّد عشرات آلاف اللبنانيين.. ما يحصل خطير والمفاجأة كبيرة
12:00 | 2021-09-27
27/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى من أبوشقرا إلى اللبنانيين بشأن البنزين.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
بُشرى من أبوشقرا إلى اللبنانيين بشأن البنزين.. هذا ما كشفه
04:47 | 2021-09-27
27/09/2021 04:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-09-27
إلهام شاهين تكشف سراً عنها لأول مرة.. ما هو؟
14:33 | 2021-09-27
هرج ومرج وتضارب بالايدي... ما علاقة وديع الشيخ؟ (فيديو)
14:00 | 2021-09-27
حورية فرغلي تُحدث ضجة بدلعها بفستان مكشوف وما قالته لمعتصم النهار (فيديو)
13:34 | 2021-09-27
ممثلة لبنانية تلتقي عائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر... وفيديو يوثق اللحظة المؤثرة!
11:00 | 2021-09-27
ميادة الحناوي ترد على أخبار إصابتها بالزهايمر
10:13 | 2021-09-27
بلباس البحر... سيرين عبد النور تستمتع مع عائلتها (صورة)
فيديو
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
28/09/2021 03:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact