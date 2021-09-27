فنون ومشاهير

إعلامي الـ"ال بي سي"... من استديو الاخبار إلى تحضير القهوة! (صورة)

Lebanon 24
27-09-2021 | 12:52
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نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" نيكول الحجل صورة لزميلها مالك الشريف، وهو يحضر القهوة لزملائه في العمل.
 
وعلّقت الحجل على الصورة: "أطيب قهوة من ايدين مالك الشريف".
 
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نيكول الحجل

مالك الشريف

قهوة

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