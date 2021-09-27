إعلامي الـ"ال بي سي"... من استديو الاخبار إلى تحضير القهوة! (صورة)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" نيكول الحجل صورة لزميلها مالك الشريف، وهو يحضر القهوة لزملائه في العمل.

وعلّقت الحجل على الصورة: "أطيب قهوة من ايدين مالك الشريف".