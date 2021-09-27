فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تلتقي عائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر... وفيديو يوثق اللحظة المؤثرة!

Lebanon 24
27-09-2021 | 13:34
A-
A+
Doc-P-868561-637683720501419810.jpg
Doc-P-868561-637683720501419810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت الممثلة زينة مكي إلى الكويت، حيث التقت عائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر، بسبب جائحة "كورونا".
 
ونشرت مكي فيديو مؤثر عبر حسابها على "انستغرام" للحظة وصولها إلى مطار الكويت، حيث كان والدها بانتظارها، فهرعت إليه وعانقته.
 
وعلّقت على الفيديو قائلة: "بعد سنة و ١٠ شهور … أو سنتين
إلّا شهرين .. حيالّا وحدة بتحسسكن بوقت أطول :)
كنت بالطيارة عم بسترجع "شريط" كل هالفترة .. صرت فكّر بكل شي مرقت فيه بهالسنة و ١٠ شهور و انتو بعاد عني.. قلت عنجد أجادني..
ما في شي ما مرق عليي هالسنة.. و ما في شي ما جرّبت اعملو لحتى شوفكن .. حسّيت حالي ب رحلة ابن بطوطة بس الفرق انو ما كنت عم بوصل … لدرجة صرت حِس انو ممكن ما شوفكن.. كل ما تظبط من ميلة يرجع يصير شي آخر تَكّة يمنعني اجي لعندكن.. بكيت كتير وتمسحت.. ورجعت بكيت..ورجعت تمسحت لأنو صارت المجية لعندكن متل الحلم..بس كل شي بوقتو .. متت ١٠٠ مرة بدونكن انا و بعيدة عنكن .. ما بعرف من وين اجتني كل هالقوة هالفترة..كيف المُحارب بيضل صامد بالمعركة لآخر نَفَس و شي إنّو يرجع عبيتو بيفرط؟ انا هيك هلّق..
هلق صار فيي قول انو و أخيراً رجعتلي الحياة.. صار وقت آخد نفس كبير انا و بحضنكن
ما في أغلى من الأهل  ما في.
الكويت .."
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-09-27
14:33 | 2021-09-27
14:00 | 2021-09-27
12:52 | 2021-09-27
11:00 | 2021-09-27
10:13 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website