بعد 12 عاماً إعلامية لبنانية تودع الإعلام.. انتظروها في "عروس بيروت"!

أعلنت المراسلة نوال بري تخليها في الوقت الحالي عن مهنة الإعلام لأجل غير مسمى ودخولها عالم التمثيل من خلال مشاركتها في الجز الثالث من مسلسل "عروس بيروت".

وكشفت نوال بري عن هذا الامر من خلال مقابلة لها مع صحيفة "الراي" الكويتية، إذ قالت :" العروض كانت متوافرة دائماً عندما كنت أعمل في التلفزيون، ولكنني لم أكن أقبل بها كوني أعمل في مجال الإعلام، ولكنني ابتعدتُ منذ كانون الأول الماضي عن الشاشة بعد فترة من العمل دامت 12 عاماً، لأنني من دعاة التغيير".

وتابعت نوال: "الأوضاع في لبنان أتعبتْني، ولذا قرّرتُ العمل في المجال الذي أحبه، بعدما أمضيت الفترة الأخيرة في اكتشاف نفسي، كما قمتُ بأشياء كثيرة كان يمنعني عملي في الصحافة من القيام بها بسبب ضيق الوقت".

وأضافت : "في نهاية المطاف اجتمعت كل الظروف، ووافقتُ على التمثيل وهو المجال الذي كنت أحبه منذ البداية ولكنني لم أعمل فيه، وشاركتُ في دورٍ تمثيلي في مسلسل "عروس بيروت".

وعن سبب إختيارها دخول عالم التمثيل من خلال مسلسل "عروس بيروت"، أجابت: "بما أنني قررتُ أن أجرب نفسي في التمثيل، اخترتُ أن يكون ذلك من خلال العمل الصحيح. و"عروس بيروت" هو المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم العربي، ولأن الممثلين الذين يشاركون فيه يشبهونني وأشبههم، بالبساطة والعفوية".

وإن كانت ستقول وداعاً للإعلام قالت:" مبدئياً، أظن نعم".