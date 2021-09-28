فنون ومشاهير

سنا نصر تحتفل بزفاف ابنتها.. والمتابعون يسألون: من العروس؟ شاهدوا الصور

Lebanon 24
28-09-2021 | 02:00
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احتفلت الإعلامية سنا نصر بزفاف ابنتها ونشرت صورا للمناسبة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

ولفتت سنا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا وبراقا باللون الأبيض، مما جعل بعض المتابعين يعلقون بأنها تبدو كالعروس.

A post shared by Sana Nasr (@sanawarasanaofficial)


 
 

ونشرت سنا صورة ابنتها مع عريسها متوجهة إليها بكلمات مؤثرة، وقالت "لا استطيع لغاية الآن ان اصدق ان ابنتي الصغيرة أصبحت عروسا"، مشيرة إلى انها تفتخر بها.

A post shared by Sana Nasr (@sanawarasanaofficial)


 

وتابعت: "مبروك لك ولابني الجديد الذي احبه منذ11 عاماً، أتمنى لكما السعادة، وأضافت "يلا هموها اريد ان أصبح جدة شابة."  

 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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