شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالا وتلفت الأنظار في دبي.. شاهدوا آخر إطلالاتها (صور)

نشرت جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جنيفر الموجودة حاليا في دبي بإطلالات ساحرة، وظهرت في إحدى الصور ساحرة بفستان أخضر قصير.

كما ظهرت أنيقة في صورة أخرى حيث ارتدت كروب توب مع تنورة باللون الأسود، ونسقت معهما "بلايز" باللون الأحمر.

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يٌذكر ان جنيفر كانت مذيعة الطقس على قناة الـ mtv الا انها تركت عملها منذ فترة.