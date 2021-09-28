فنون ومشاهير

شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالا وتلفت الأنظار في دبي.. شاهدوا آخر إطلالاتها (صور)

Lebanon 24
28-09-2021 | 04:00
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نشرت جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جنيفر الموجودة حاليا في دبي بإطلالات ساحرة، وظهرت في إحدى الصور ساحرة بفستان أخضر قصير.

 

A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)


 

كما ظهرت أنيقة في صورة أخرى حيث ارتدت كروب توب مع تنورة باللون الأسود، ونسقت معهما "بلايز" باللون الأحمر.

A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)


 
 

يٌذكر ان جنيفر كانت مذيعة الطقس على قناة الـ mtv الا انها تركت عملها منذ فترة.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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