فنون ومشاهير

حفيدة عادل إمام تواجه الكثير من الإنتقادات.. وتوضح سبب حذف فيديو تقليد جدها

Lebanon 24
28-09-2021 | 11:00
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كشفت هالة مقبل، حفيدة الفنان المصري عادل إمام، خلال لقائها مع برنامج "Et بالعربي"، عن رد فعل جدها على الفيديوهات التي قلدته فيها بمشاهد من أعماله، وقامت هي بتجسيدها مرة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

 

وقالت مقبل"، إن جدها عادل إمام، أعجب كثيراً بالفيديوهات التي جسدتها مؤكدة أنه يشجعها هي وبقية أحفاده على ممارسة هواياتهم ويحفزهم كثيراً.

 

وأوضحت هالة أنها تحب الرسم، حيث رسمت مؤخراً أسرتها وأصدقاءها بشكل مختلف، لافتة إلى أنها دائماً ما تتقبل النقد حتى تحسن من نفسها، إلا أنها اضطرت لحذف الفثيديوهات بعد الهجوم الذي لاقته من بعض متابعي مواقع التواصل.

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

 

 
 

وكشفت أن أقرب أعمال جدها لقلبها مسلسلا "صاحب السعادة" و"عوالم خفية"، وكذلك فيلم "مرجان أحمد مرجان".

 

يذكر أن هالة مقبل كانت قد نشرت على حساباتها بمواقع التواصل بعض الفيديوهات التي كانت تقلد فيها جدها الزعيم عادل إمام من مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين" إلا أن جمهورها فوجئ بعد فترة قصيرة بحذفها لتلك الفيديوهات.

المصدر: لها
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