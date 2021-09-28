لارا الهاشم ترد على مريم البسام... ماذا قالت؟

ردت الاعلامية لارا الهاشم بشكل غير مباشر على تغريدة مديرة البرامج السياسية في تلفزيون "الجديد" مريم البسام، قائلة لأحد متابعيها: "اتفضل اسأل وانا بجاوبك اما هي فرأيها لا يهمني يمكن لو طلعت معها بنشرة الاخبار متل ما طلبوا كان مشي الحال.. الا اذا ما بيستشيروها قبل". وأضافت: "انا قصدي فريق العمل بالمحطة."