فنون ومشاهير

نصيحة غريبة من سمية الخشاب لطالب طبّ استعان بها

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:00
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أعادت الفنانة المصرية سمية الخشاب، نشر سؤال طرحه عليها أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وجاء فيه: أنا نفسي أترك الطب لأهل الطب، وأترك الجامعة على بعضها"، لتردّ عليه سمية بنصيحة غريبة مفادها: "لو مش شايف نفسك فيها اتركه، بدل ما تطلع دكتور مش شاطر وتخاطر بينا".


يُذكر أن سمية الخشاب كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل "موسى"، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وتعاونت فيه مع محمد رمضان، هبة مجدي، عبير صبري، وطليقها أحمد سعد الذي ظهر وهو يغني في أحد المشاهد، ما جعلها حديث الساعة وقتذاك.
المصدر: لها
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