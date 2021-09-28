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فنون ومشاهير
بيار رباط يودّع الـ Mtv
Lebanon 24
28-09-2021
|
06:57
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بعد 18 عاماً، ودع مقدم البرامج اللبناني بيار رباط قناة "mtv"، برسالة عبر "انستغرام". وكتب: بعد 18 عاماً على الشاشة، قررت أخذ استراحة صغيرة والتركيز على تحديات جديدة. أتمنى حظاً سعيداً لجميع أصدقائي وعائلتي في mtv لهذا الموسم الجديد. mtv في دمي، وStudiovision هو عالمي الجديد. ميشال المر، شكراً على الثقة.
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