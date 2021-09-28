فنون ومشاهير

رامي عيّاش يطلق تحدياً ويسمّي 3 مشاهير.. بينهم مايا دياب وهذه الشخصية تتجاوب معه (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2021 | 08:00
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أطلق الفنّان رامي عياش تحدّياً أطلق عليه إسم "تحدي التعلّم" ويهدف حصد الدّعم المادّي لتعليم أطفال لبنان الذين يعانون بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة. 
 
ونشر عياش مقطعَ فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "على عاتقي، أتكّفل بتعليم طفل لمدّة عام كامل. تطلق جمعيّة "عياش الطفولة" مبادرة "تحدّي التعلّم"، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسيّة عن بعض العائلات اللبنانية. كلّ شخصيّة فنيّة أو اجتماعيّة تقبل التحدّي تتكفّل بتعليم طفل لمدّة عام كامل. الهدف دائماً هو بناء الإنسان"، مرفقاً ذلك بهاشتاغ "خلّي سلاحهم العلم".
 
 
وسمّى عياش كلّاً من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والمنتج صادق الصباح والفنّانة مايا دياب. 
 
من جهته، قبل المنتج الصباح التحدي وكتب: "رامي عياش، أنت صاحب الكفّ الأبيض، شكراً لتسميتي في هذه المبادرة التي أعتزّ بها، وأنا جاهز لتقديم هذه المساهمة. وأدعو أصحاب الأيادي البيضاء للمشاركة في هذه المبادرة لمساعدة طلاب لبنان وصون مستقبلهم لأنّ العلم أساس نجاح الأوطان".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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