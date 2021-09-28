رامي عيّاش يطلق تحدياً ويسمّي 3 مشاهير.. بينهم مايا دياب وهذه الشخصية تتجاوب معه (فيديو)

#على_عاتقي أتكّفل بتعليم طفل لمدة عام كامل .تطلق جمعية #عياش_الطفولة مبادرة #تحدي_التعلّم ، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية
كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل
الهدف دائماً هو بناء الإنسان.#خلي_سلاحهم_العلم pic.twitter.com/ePC1hHAzVE
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 27, 2021
#على_عاتقي أتكّفل بتعليم طفل لمدة عام كامل .تطلق جمعية #عياش_الطفولة مبادرة #تحدي_التعلّم ، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية